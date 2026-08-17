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നെറ്റ് പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തും
Published: Aug 17, 2026, 12:20 PM
|
Updated: Aug 17, 2026, 12:20 PM
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യു.ജി.സി- നെറ്റ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി
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