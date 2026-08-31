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Published: Aug 31, 2026, 12:50 PM|Updated: Aug 31, 2026, 12:50 PM
സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശകരെ കാണുന്നതിന് പുതിയ ക്രമീകരണം

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ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുഖ്യനെ കാണാം...
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