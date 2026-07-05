/New Gold Monetisation Scheme: സ്വർണം നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് പലിശ നേടാം

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 05, 2026, 12:00 AM|Updated: Jul 05, 2026, 12:00 AM
ഗോള്‍ഡ് മോണിറ്റൈസേഷന്‍ സ്‌കീം , 10 ഗ്രാം മുതൽ എത്ര തൂക്കത്തിലുമുള്ള സ്വർണം നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് പലിശ നേടാം

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