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യുഎഇ പ്രവാസികൾക്ക് വൻ നേട്ടം! നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ആർബിഐ
Written By
Karthika V
Published: Jun 20, 2026, 10:25 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 10:25 PM
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യുഎഇ പ്രവാസികൾക്ക് വൻ നേട്ടം! നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ആർബിഐ
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യുഎഇ പ്രവാസികൾക്ക് വൻ നേട്ടം! നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ആർബിഐ
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