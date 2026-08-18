/കിഴക്കൻ ന്യൂനമർദ പാത്തി; കനത്ത മഴയ്ക്കും പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യത

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Published: Aug 18, 2026, 10:30 AM|Updated: Aug 18, 2026, 10:30 AM
അന്തരീക്ഷത്തിലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഒറ്റപ്പെട്ടതും വ്യാപകമല്ലാത്തതുമായ ഇടിമിന്നൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു

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