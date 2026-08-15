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കോളടിച്ചു.. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഉത്സവബത്തയും ബോണസും..!!
Published: Aug 15, 2026, 02:30 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 02:30 PM
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സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ബോണസും ഉത്സവബത്തയും ഓണം അഡ്വാൻസും അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി
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