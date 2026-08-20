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ജീവനക്കാർക്ക് 20 ശതമാനം ബോണസും ഓണം അഡ്വാൻസും..
Published: Aug 20, 2026, 11:15 AM
|
Updated: Aug 20, 2026, 11:15 AM
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ജീവനക്കാർക്ക് 20 ശതമാനം ബോണസും 10,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാൻസും അനുവദിക്കും. ബോണസും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനായി റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് 15 ലക്ഷം രൂപ കടമെടുക്കും
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