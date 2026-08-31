/റെക്കോർഡ് തൊട്ട് ഓണം ബമ്പർ; സർക്കാരിന് കോടികളുടെ ലാഭം

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Published: Aug 31, 2026, 04:50 PM|Updated: Aug 31, 2026, 04:50 PM
ജൂലൈ 27 ന് വിപണിയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഓണം ബംപറിന്റെ 44,82,440 ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇതുവരെ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്നത്

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