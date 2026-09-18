हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
കേരളം വിടുമോ ഓണം ബംമ്പർ.! ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനില്ല?
Published: Sep 18, 2026, 04:55 PM
|
Updated: Sep 18, 2026, 04:55 PM
join
share
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 77 ലക്ഷത്തിലേക്ക്.. 30 കോടി കേരളം വിടുമോ?
Recommended Videos
02:12
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 72,000 രൂപ? പെൻഷൻ 36,000 രൂപ?
02:11
മൺസൂണിലെ മഴക്കുറവ് പ്രതിസന്ധിയാവും
02:03
ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകരുത്; ഇനി നടപടി കടുക്കും
02:05
ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനി റേഷൻ കട വഴി!
01:56
പെൻഷൻ തുക റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ സംവിധാനം
00:52
സ്വർണവില കൂടി
01:10
ഇറാനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ്
01:40
സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ നൽകി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
01:22
സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി അന്നപൂർണ യോജന പദ്ധതി
01:31
ഇരുട്ടടി..!! വിമാന സർവീസ് നിരക്കിൽ വർധന
01:25
ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു.. മാളം വിട്ടിറങ്ങി പാമ്പുകൾ.. ജാഗ്രത വേണം
02:11
ചൂട് കനക്കും.. ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്.. ജാഗ്രത..
Trending
News
Photos
Videos
Kochi Robbery: കൊച്ചിയിൽ വൻ കവർച്ച; കത്തിമുനയിൽ നിർത്തി കവർന്നത് ലക്ഷങ്ങളും സ്വർണവും, സ്ത്രീകളെ വിവസ്ത്രരാക്കിയതായും പരാതി
2
Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ
3
പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ല ഒടുവിൽ മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് വീട്ടുടമ
4
അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ, വ്യാജമദ്യമെന്ന് എക്സൈസ്
5
Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ