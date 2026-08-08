/ഓണപ്പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല! അവധിയും വെട്ടിയോ?

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Published: Aug 08, 2026, 05:20 PM|Updated: Aug 08, 2026, 05:20 PM
പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഒന്നാംപാദ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കില്ല

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