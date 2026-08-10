/ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി! ഇത്തവണ കിറ്റ് ഇവർക്ക് മാത്രം..

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Published: Aug 10, 2026, 04:20 PM|Updated: Aug 10, 2026, 04:20 PM
സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഇന്ന് മുതൽ

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