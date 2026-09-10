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സവാളയ്ക്ക് 35 രൂപ മാത്രം! വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സർക്കാർ
സവാളയ്ക്ക് 35 രൂപ മാത്രം! വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സർക്കാർ
Published: Sep 10, 2026, 03:10 PM IST
|
Updated: Sep 10, 2026, 03:10 PM IST
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അടുക്കള ബഡ്ജറ്റുകളുടെ താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവിപണിയിൽ സവാള വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്
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