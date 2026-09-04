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കണ്ണുനിറച്ച് ഉള്ളി വില...!
Published: Sep 04, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Sep 04, 2026, 04:35 PM
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കിലോയ്ക്ക് 28-30 രൂപയായിരുന്ന സവാള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 65-70 രൂപക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്
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