Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /പെൻഷൻ 93,900 രൂപ; ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ നിർണായക ചർച്ച

പെൻഷൻ 93,900 രൂപ; ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ നിർണായക ചർച്ച

Published: Sep 08, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:45 PM IST
സിവിലിയൻ ജീവനക്കാർക്കായി 'വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ' അഥവാ OROP ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൻഷൻ സംബന്ധമായ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Recommended Videos

ബഹിരാകാശ നിലയം കണ്ടില്ലെ? അവസാനം അവസരം..
02:33
LPG ബുക്കിങിൽ ശ്രദ്ധ വേണം! വീട്ടിൽ രണ്ട് കണക്ഷനുണ്ടേൽ പെടും..
03:12
ചിക്കൻ വില തകർന്നടിയുന്നു! വില 75 രൂപയിലേക്ക്..
03:35
പ്രവാസികൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം! ഗൾഫ് പുകയുന്നു..
03:31
ഒഴിയാതെ ന്യൂനമർദ്ദം.. കനത്ത മഴ.. ഓറഞ്ച് അലർട്ട്..
02:13
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കും! പെന്‍ഷനും ശമ്പളവുമെത്തില്ല..ചെയ്യേണ്ടത്..
03:36
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സഞ്ജു സാംസണ്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
01:54
BSNLന്റെ തൂക്കിയടി; 39 രൂപയ്ക്ക് ഗംഭീര ഓഫർ
01:56
ജോലി രാജിവെച്ചാല്‍ ഇ.പി.എഫ്.ഒ അക്കൗണ്ടിലെ സമ്പാദ്യത്തിന് പലിശ ലഭിക്കില്ലെ?
02:55
LPG ബുക്കിംഗിൽ മാറ്റം...ഇനി 45 ദിവസം അല്ല
02:28
ലൈസൻസ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണോ എടുത്തത്...പണി വരുന്നുണ്ട്
02:46
ലക്ഷപ്രഭുവാകാം...Post Office വഴി കോടികൾ നേടാം
03:09

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain: ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം, താപനിലിയൽ വൻ വർധന; മറ്റന്നാൾ മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
2
3
4
5