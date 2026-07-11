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Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 11:45 PM|Updated: Jul 11, 2026, 11:45 PM
സംഘപരിവാറിന്‍റെ നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നു

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