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PA Muhammad Riyas: സംഘപരിവാറിന്റെ നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നു
Written By
Karthika V
Published: Jul 11, 2026, 11:45 PM
|
Updated: Jul 11, 2026, 11:45 PM
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സംഘപരിവാറിന്റെ നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നു
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