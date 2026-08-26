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Published: Aug 26, 2026, 04:50 PM|Updated: Aug 26, 2026, 04:50 PM
എൽ നിനോ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു; 2027 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാകുമോ?

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