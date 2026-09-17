/ഊർജ സുരക്ഷയ്ക്കായി പാകിസ്ഥാൻ

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Published: Sep 17, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 17, 2026, 02:20 PM
ആഴ്ചയില്‍ നാലുദിവസം ജോലി, ഊഴമനുസരിച്ചുള്ള ഹാജര്‍, മാര്‍ക്കറ്റുകളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നേരത്തെ അടയ്ക്കല്‍

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