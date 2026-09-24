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ഹൈവേകൾ അടച്ചു , കടുത്ത നിയന്ത്രണം
Published: Sep 24, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 01:00 PM
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പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയപാതകള് അടച്ചും ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകള് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് അടച്ചും നിയന്ത്രണം
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