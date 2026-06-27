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Passport Application Fees: പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Written By
Roniya Baby
Published: Jun 27, 2026, 09:00 PM
|
Updated: Jun 27, 2026, 09:00 PM
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Passport Application Fees: പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
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