/ശമ്പള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ അട്ടിമറി? അനക്കമില്ലാതെ സർക്കാർ..

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Published: Sep 11, 2026, 04:20 PM|Updated: Sep 11, 2026, 04:20 PM
ശമ്പള പരിഷ്കരണ കാലയളവ് ഉയർത്തുന്നതും പെൻഷൻ ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വിരമിക്കൽ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിൽ

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