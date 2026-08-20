/അങ്കണവാടി പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്ന് മുതൽ..!!

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Published: Aug 20, 2026, 11:25 AM|Updated: Aug 20, 2026, 11:25 AM
സംസ്ഥാനത്ത് വിരമിച്ച അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും

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