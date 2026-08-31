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  • /വിരമിക്കൽ പ്രായം 60! നിർണായക തീരുമാനമുണ്ടാകുമോ?

Published: Aug 31, 2026, 03:15 PM|Updated: Aug 31, 2026, 03:15 PM
പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുമ്പോൾ തന്നെ യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കേണ്ടതിനാല്‍ പ്രായപരിധി ഉയര്‍ത്തേണ്ടതില്ലെന്നും വാദം

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