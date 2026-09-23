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പെൻഷൻ മുടങ്ങും; മസ്റ്ററിങ് അവസാന തീയതിയിലേക്ക്
Published: Sep 23, 2026, 02:50 PM
|
Updated: Sep 23, 2026, 02:50 PM
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സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയിലേക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്
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