/ഇനി പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തില്ല! സർക്കാർ പണി തുടങ്ങി...

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Published: Sep 28, 2026, 03:35 PM|Updated: Sep 28, 2026, 03:35 PM
നിലവിൽ വീട്ടിൽ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല

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