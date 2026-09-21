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  • /പെൻഷൻ ഒക്ടോബറിൽ മുടങ്ങും! ഈ മാസം ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെ

Published: Sep 21, 2026, 03:45 PM|Updated: Sep 21, 2026, 03:45 PM
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനും കൈപ്പറ്റുന്നവർ തങ്ങളുടെ പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ

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