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പവന് 40,000 രൂപ...സ്വർണം നഷ്ടമില്ലാതെ വാങ്ങാം...പഴയത് വിൽക്കണ്ട
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 12, 2026, 05:50 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 05:50 PM
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സ്വർണം നഷ്ട്ടം വരാതെ ഗ്രാമിന് 5000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം പവന് 40,000 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാം
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