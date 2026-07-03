/Petrol, Diesel Price Reduction: രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഉടൻ കുറയില്ലെന്ന് മന്ത്രി

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Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 11:50 PM|Updated: Jul 03, 2026, 11:50 PM
രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഉടൻ കുറയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി

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