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  • /ഉയർന്ന പെൻഷൻ പണിയാകും.. കിട്ടുക ഇവർക്ക് മാത്രം..

Published: Aug 19, 2026, 03:30 PM|Updated: Aug 19, 2026, 03:30 PM
ഉയർന്ന പെൻഷനുവേണ്ടി രാജ്യത്താകെ ലഭിച്ച 15.24 ലക്ഷം അപേക്ഷകളിൽ യോഗ്യത നേടിയത് 3.73 ലക്ഷംമാത്രം

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