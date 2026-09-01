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ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫോണ്പേ ചെയ്യാം..
Published: Sep 01, 2026, 05:05 PM
|
Updated: Sep 01, 2026, 05:05 PM
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ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫീച്ചർ ഫോണുകളിൽ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ഫോൺപേ
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