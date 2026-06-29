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Pinarayi Vijayan: പിണറായിയെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയില്ല! പണി കൊടുത്ത് ഇൻഡിഗോ
Written By
Karthika V
Published: Jun 29, 2026, 12:10 AM
|
Updated: Jun 29, 2026, 12:45 AM
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ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ യാത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുടങ്ങിയത്.
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