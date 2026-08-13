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ഭവന വായ്പയിൽ സബ്സിഡി; പിഎം ആവാസ് യോജന ഹിറ്റ്
Published: Aug 13, 2026, 10:45 AM
|
Updated: Aug 13, 2026, 10:45 AM
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സ്വന്തമായി വീടുവെക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന
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