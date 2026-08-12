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  • /സിപിഎം ഉന്നത നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീക്കം

Published: Aug 12, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 12, 2026, 05:40 PM
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എം വി ഗോവിന്ദനെയും വി ശിവൻകുട്ടിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീക്കം.

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