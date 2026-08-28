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Published: Aug 28, 2026, 04:05 PM|Updated: Aug 28, 2026, 04:05 PM
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ കുടുക്കാൻ ഇമേജ് മാച്ചിംഗ് ഉപയോ​ഗിച്ച് പൊലീസ്.

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