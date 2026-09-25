/വെറും 4000 രൂപ മതി; 10 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം

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Published: Sep 25, 2026, 04:25 PM|Updated: Sep 25, 2026, 04:25 PM
ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ചൊരു പദ്ധതിയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്

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