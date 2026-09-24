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Published: Sep 24, 2026, 05:25 PM|Updated: Sep 24, 2026, 05:25 PM
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കും.. യൂണിറ്റിന് 11 രൂപ നിരക്കിൽ 200 മെഗാവാട്ട് വാങ്ങും

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ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല... ഇനിയും കറൻ്റ് പോകും...
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