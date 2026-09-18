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  • /ആശ്വസിക്കാം.. ഇനി പവർ കട്ടില്ല..??

Published: Sep 18, 2026, 10:05 AM|Updated: Sep 18, 2026, 10:05 AM
കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ അധികവൈദ്യുതി കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് ആശ്വാസകരമാണ്

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