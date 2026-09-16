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  • /നട്ടംതിരിഞ്ഞ് പ്രവാസികൾ; നടപടികൾ കടുപ്പിക്കാൻ കുവൈറ്റ്

Published: Sep 16, 2026, 02:30 PM|Updated: Sep 16, 2026, 02:30 PM
കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനായുള്ള വായ്പാ വ്യവസ്ഥകൾ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾ കർശനമാക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്

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