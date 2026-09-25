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  • /പ്രവാസി പെൻഷൻ; കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യം

Published: Sep 25, 2026, 03:40 PM|Updated: Sep 25, 2026, 03:40 PM
പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്കായുള്ള വിതരണ നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്

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