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ഇന്ത്യൻ സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെയും പ്രവാസാകൾക്ക് UPI ഇടപാടുകൾ നടത്താം
Published: Aug 18, 2026, 04:55 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 04:55 PM
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പ്രവാസികളുടെ ദൈനംദിന ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാകുമെന്ന് പെടിഎം അധികൃതർ
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