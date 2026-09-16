/രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുതിയ എഡിസി ചുമതലയേറ്റു

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Published: Sep 16, 2026, 04:20 PM|Updated: Sep 16, 2026, 04:20 PM
രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി പദവിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് ചുമതലയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയുമാണ് മേജർ നവ്യ ശെഖാവത്ത്

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