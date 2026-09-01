/സ്വർണത്തിന് പൂട്ടിടാൻ മോദി

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 01, 2026, 05:35 PM|Updated: Sep 01, 2026, 05:35 PM
സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ വീണ്ടും അഭ്യര്‍ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

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