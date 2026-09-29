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ഒക്ടോബർ 22ന് സ്വകാര്യ ബസുകൾ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തും
Published: Sep 29, 2026, 11:35 AM
|
Updated: Sep 29, 2026, 11:35 AM
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കുന്ദമംഗലം–മുക്കം മലയോര മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് പണിമുടക്കുന്നത്
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