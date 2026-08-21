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Published: Aug 21, 2026, 02:15 PM|Updated: Aug 21, 2026, 02:15 PM
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് തോന്നുംപോലെ ബില്ലിടാനാവില്ല; നിർദേശങ്ങളുമായി പാർലമെൻ്ററികാര്യ സ്ഥിരം സമിതി.

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