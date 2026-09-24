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പെൻഷന് ഇരട്ടിക്കും! ഗുണം ചെയ്യുക 51 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്ക്..
Published: Sep 24, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 02:40 PM
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പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ 51 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷയാണ് വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്
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