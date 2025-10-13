Shocking Video: ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ- വയനാട് തോൽപെട്ടിയിൽ മാനിനെ വിഴുങ്ങുന്ന പെരുമ്പാമ്പ്

പെരുമ്പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല. പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വയറ്റിൽ അകപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കഥകൾ ഏറെ പ്രചരിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു കഥയൊന്നും അല്ല, യഥാർത്ഥ സംഭവം ആണ്. ഒരു മാനിനെ പിടികൂടിയെ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ ആണ് വൈറൽ ആകുന്നത്.
വയനാട്- കർണാടകം അതിർത്തിയിലെ തോൽപെട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യം.