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Qatar: പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി; നിർണായക നീക്കവുമായി ഖത്തർ

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 18, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:07 PM IST

പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടി; നിർണായക നീക്കവുമായി ഖത്തർ

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