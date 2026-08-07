/ഫ്രാൻസിന്റെ വമ്പൻ ഓഫർ! ഇന്ത്യയ്ക്കായി 114 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ

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Published: Aug 07, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 07, 2026, 04:40 PM
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ മെഗാ റഫാൽ ഓഫർ! 94 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കും

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