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മഴ തിമിർത്ത് പെയ്യും.. 4 ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ്..!!

Published: Sep 14, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:55 PM IST
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂന മർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നത്..

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