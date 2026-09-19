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കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും.. 4 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത
കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും.. 4 ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രത
Published: Sep 19, 2026, 06:05 PM IST
|
Updated: Sep 19, 2026, 06:05 PM IST
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പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി,എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്
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