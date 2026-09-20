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അതിതീവ്രന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത.. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു..

Published: Sep 20, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:35 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

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